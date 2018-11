Borussia Dortmund, Pulisic allo scoperto: "Sogno la Premier League"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Crack statunitense del Borussia Dortmund, Christian Pulisic esce allo scoperto e ammette che "la Premier League è un sogno". Vent'anni, nazionale americano e pronto a sfidare l'Inghilterra e Wembley, ha spiegato dal ritiro degli States che "la Premier è il campionato dove i ragazzi sognano di giocare e non ci sono motivi per cui un giorno non debba farlo".