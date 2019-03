© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Borussia Dortmund, Christian Pulisic nella prossima stagione giocherà nel Chelsea e in un'intervista rilasciata alla ESPN ha detto: "Quando sono arrivato qui, solo un bambino, non sapevo cosa potesse accadere o in cosa consistesse veramente questo club. Mi hanno promesso che mi avrebbero dato delle possibilità qui e che vrebbero trattato bene, e mi avrebbero davvero dato la possibilità di diventare un professionista se avessi lavorato duramente. Dovevo lavorare molto per arrivare a questo punto, ma tutto ciò che mi hanno promesso è diventato realtà".