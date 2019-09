© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Werder Brema, il giocatore del Borussia Dortmund Marco Reus al sito ufficiale della Bundesliga ha detto: "All'intervallo, eravamo sul 2-1, tutto andava bene. Quindi non abbiamo giocato con grinta e determinazione. Di solito, sappiamo ci accendiamo nella ripresa, specialmente quando giochiamo verso il Muro giallo e anche dopo un pareggio dei nostri avversari. Ma questa volta non abbiamo creato buone occasioni. E' un pareggio che deve farci riflettere. Non stiamo facendo bene in attacco, dobbiamo cercare un terzo gol con più insistenza".