Borussia Dortmund, Sancho conteso da City e United

Jadon Sancho può lasciare il Borussia Dortmund nella prossima stagione. L'attaccante inglese, come riportato dal Daily Mail, potrebbe tornare in patria: su di lui le due squadre di Manchester, che si contenderanno il talento inglese. Si parla già di cifre: per poter convincere i gialloneri bisognerà mettere sul piatto ben 100 milioni di sterline.