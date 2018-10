Borussia Dortmund, Sancho dopo il rinnovo: "Ho fatto la scelta giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la firma sul rinnovo di contratto col Borussia Dortmund (fino al 2022), la nuova stellina della Bundesliga - Jadon Sanchez - ha parlato al sito ufficiale del club tedesco: "Mi sono trasferito a Dortmund poco più di un anno fa e posso dire di aver fatto la scelta giusta. In questa città città si vive il calcio come in nessun'altra. Ma soprattutto viene data la possibilità ai giovani giocatori di esprimersi con continuità. Sono soddisfatto e orgoglioso di far parte di questa squadra".