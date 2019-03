In un'intervista rilasciata al canale You Tube del Borussia Dortmund, il talentuoso Jadon Sancho ha parlato della sua giovane età e della voglia di affermarsi: "Ho visto molti giovani talenti scomparire perché è evidente che sono arrivati troppo presto, e hanno le loro teste. Ne abbiamo visti tanti, ma per fortuna ho delle persone fantastiche intorno a me che mi tengono semplicemente umile. Sono grato di averli accanto e sentirmi dire che quello che sto facendo non è abbastanza".