Borussia Dortmund, Schmelzer confermato per la prossima stagione

Nonostante in questa stagione abbia collezionato appena 13 presenze il futuro di Marcel Schmelzer, terzino classe ‘88, sarà ancora al Borussia Dortmund. A confermarlo è stato il direttore sportivo Michael Zorc che ha motivato così la decisione: “Anche se non ha giocato molto si è sempre comportato in maniera impeccabile in campo e fuori. Inoltre è un uomo importante per noi nello spogliatoio per il suo alto grado di identificazione con la maglia del Borussia”. Schmelzer veste infatti la casacca giallonera dal 2008 vantando ben 359 presenze in tutte le competizioni con in bacheca due titoli di Germania, due Coppa di Germani e due Supercoppa di Germania.