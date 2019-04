© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Borussia Dortmund vuole riportare in Germania Michy Batshuayi. Come riporta il Daily Express, i gialloneri avrebbero infatti intenzione di negoziare il suo acquisto col Chelsea, club proprietario del cartellino dell'attaccante belga fino al 2020. Batshuayi, oggi in prestito al Crystal Palace (3 gol in 11 presenze finora), aveva infatti ben impressionato durante l'avventura della scorsa stagione al Dortmund con 9 reti in 14 incontri.