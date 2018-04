Borussia Dortmund-Stoccarda 3-0, gialloneri a -1 dal secondo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se il Bayern Monaco ieri si è laureato campione di Germania con ben cinque giornate di anticipo, per il secondo posto i giochi sono tutt'altro che fatti. La vittoria di oggi per 3-0 con lo Stoccarda ha consentito infatti al Borussia Dortmund di portarsi a -1 dallo Schalke 04 (51 contro 52 punti), sconfitto dall'Amburgo. Di Pulisic (38'), Batshuayi (48') e Philipp (59') le reti che hanno deciso a favore dei gialloneri il match valido per la 29esima giornata di Bundes.