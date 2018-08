Borussia Dortmund, tentativo per Paco Alcacer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Borussia Dortmund in questi ultimi giorni di mercato è pronto a rinforzare il proprio attacco orfano di Michy Batshuayi, finito al Valencia, e guardano con interesse agli esuberi in casa Barcellona. L'obiettivo, come riporta L'Equipe, è Paco Alcacer, centravanti classe '93, che potrebbe sbarcare in Bundesliga in prestito.