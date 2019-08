© foto di Insidefoto/Image Sport

Debutto super in Bundesliga per il Borussia Dortmund che ha travolto per 5-1 l'Augsburg. Dopo la gara Axel Witsel ha assicurato che la squadra giallonera è più forte dello scorso anno: "Sappiamo che avremo sempre la possibilità di segnare e ragazzi come Paco Alcacer e Marco Reus non servono 10 occasioni per segnare. Alcacer terzino? È la prima volta che vedo Paco tornare al posto del terzino destro e riconquistare la palla. È un buon segno per la squadra. Quando parli di difesa, non ci sono solo i difensori; tutti, anche gli attaccanti devono fare il loro lavoro sulla difensiva. Penso, da questo punto di vista, siamo più forti della scorsa stagione".