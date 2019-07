© foto di Insidefoto/Image Sport

Dan-Axel Zagadou è nel mirino dell'Arsenal. Il difensore dei gialloneri, secondo quanto riportato da Sport Bild, costa 30 milioni di euro e potrebbe essere il profilo ideale per il modulo di Unai Emery. I gunners stanno cercando un nuovo difensore centrale e vorrebbero piazzare un colpo in prospettiva. Il giovane difensore francese ha collezionato 28 presenze in Bundesilga, con 3 gol, e 6 in Champions League.