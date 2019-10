Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc, è intervenuto sulla questione Sancho: l'inglese non è stato convocato da Lucien Favre per la partita contro il Borussia Monchengladbach per motivi disciplinari: "Di tanto in tanto mette alla prova i limiti e poi siamo qui per stabilire i limiti. Non abbiamo preso la decisione facile. Oggi si è comunque allenato bene, prevediamo che a Milano ci sarà. La sospensione vale solo per oggi".