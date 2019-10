Borussia Dortmund, Zorc: "Favre non rischia ma la situazione è tesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc ha parlato prima di imbarcarsi verso Praga dove il club tedesco affronterà lo Slavia in Champions rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Le prossime due partite saranno decisive, vista la situazione tesa che si è venuta a creare. Favre in bilico? Assolutamente no".