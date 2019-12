© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'altra partita del girone della Roma si giocherà a Mönchengladbach tra il Borussia di Marco Rose e l'Istanbul Basaksehir. Ai giallorossi servirà un punto per passare, mentre in Germania sarà un vero e proprio scontro diretto per l'accesso ai sedicesimi di finale. Ecco le formazioni ufficiali:

Borussia Mönchengladbach (4-4-2): Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Herrmann, Zakaria, Kramer, Neuhaus; Thuram, Embolo.

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Crivelli, Elia.