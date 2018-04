Borussia M'Gladbach, Hecking: "Arrabbiato per il secondo tempo"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 14 aprile

JUVENTUS, ACCELERATA PER DARMIAN. NAPOLI, SARRI CHIEDE QUATTRO MILIONI ALL’ANNO PER RINNOVARE. JUVENTUS, LE ALTERNATIVE A CENTROCAMPO A EMRE CAN. LAZIO, CACCIA ALLE ALTERNATIVE A DE VRIJ. FIORENTINA, PRESTO POTREBBE ARRIVARE IL RINNOVO DI PIOLI. SAMPDORIA, ANCORA INCERTO IL FUTURO...