Marco Rose, tecnico del Borussia M'Gladbach, è intervenuto al termine della sconfitta contro il Dortmund: "Per batterli devi fare una grandissima prestazione. Abbiamo giocato bene, ma sfortunatamente ciò non ha pagato in termini di risultato. Abbiamo ben fatto per buona parte del match e abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio. Dopo il gol subito abbiamo avuto una buona reazione, meritavamo il pareggio".