Borussia M'Gladbach, Thuram: "Buon punto contro la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Sky Sport, dopo il match pareggiato contro la Roma, parla l'attaccante del Borussia M'Gladbach, Marcus Thuram: "Sapevamo che era difficile, la Roma è una squadra forte, per noi è un buon punto. Ci dà speranza per il futuro. Per noi l'Europa League non è finita, continuiamo così. Differenza di rendimento tra Bundesliga ed Europa League? Mah, non saprei, ci alleniamo sempre al massimo. Papà Lilliam dà consigli? Sì, certo".