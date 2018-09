© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa pre-Austria per la punta della Bosnia, Edin Dzeko. "Sono una buona squadra, noi vogliamo fare bene anche perché giocheremo in casa. Dobbiamo fare bene sul livello del gioco, anche se intanto pensiamo a fare tre punti. Proveremo a cambiare le cose: con l'Irlanda del Nord abbiamo vinto 2-1 ma non abbiamo giocato bene. Sarebbe importante vincere con l'Austria, sono candidati anche loro a vincere il girone".