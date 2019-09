© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Bosnia, è intervenuto al termine del match di qualificazione contro il Liechtenstein. Ecco le parole riportate dal sito Sport.avaz.ba: "Abbiamo giocato più lentamente rispetto al solito. Nel primo tempo potevamo segnare altri gol. Il Liechtenstein, in alcuni momenti, ha creato diversi pericoli. La cosa più importante è aver vinto. In Armenia dobbiamo vincere per poter combattere per le prime due posizioni".