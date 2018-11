Bosnia, Prosinecki: "Siamo squadra vera. Pjanic? Infortunio leggero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Robert Prosinecki, ct della Bosnia, ha parlato dopo lo 0-0 contro l'Austria che garantisce ai suoi il primo posto nella Lega B (e la promozione in A) di Nations League: "Abbiamo giocato un primo tempo straordinario. Faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo dati. Siamo una squadra vera, fatta di una grande generazione di calciatori, per questo dico che non andare all'Europeo sarebbe un fallimento. La sostituzione di Pjanic? Ha avuto un piccolo problema, un leggero infortunio, quindi ho deciso di risparmiarlo per gli ultimi 5 minuti di gara".