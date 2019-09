Bosz: “Mai tanti errori, non siamo stati il solito Bayer Leverkusen”

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, dopo la sconfitta in Champions League con la Lokomotiv Mosca, è intervenuto in conferenza stampa: “Perdere oggi è una grande delusione. Volevamo fare bene in casa, davanti ai nostri tifosi, ma soprattutto nel primo tempo abbiamo commesso molti errori, specie in occasione dei gol subiti. Non siamo stati il solito Leverkusen. Di solito qualche errore lo commettiamo, ma mai così tanti. Hradecky? Spesso è stato lui a salvarci in altre partite, oggi dopo il suo errore, all’intervallo, ho detto ai ragazzi di salvare noi lui segnando un gol”.