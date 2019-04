Botte da orbi all'Old Firm. Herald: "crash, boom, wallop"

"Crash, bang, wallop" è l'onomatopeico titolo dell'Herald nel taglio alto della prima pagina. Ieri pomeriggio a Glasgow si è giocato l'Old Firm, vinto dal Celtic per 2-1 e con i Rangers che hanno chiuso la partita in 9 uomini. Partita decisamente maschia, dove non sono mancati i colpi duri. Su tutti il pugno in faccia di Ryan Kent al capitano del Celtic Scott Brown. Hoops che con questo successo salgono a +13 sui Gers.