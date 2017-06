Bournemouth, Defoe firmerà entro il fine settimana

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Jermain Defoe firmerà entro il fine settimana il contratto che lo legherà al Bournemouth. Per l'ormai ex giocatore del Sunderland (club in cui ha segnato 34 reti in 87 presenze) si tratta di un ritorno, visto che ha già giocato nelle Cherries nella stagione 2000-01, realizzando ben 18 reti in 29 partite.