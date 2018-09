© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eddie Howe, tecnico del Bournemouth, è uno degli allenatori che si sono imposti al grande pubblico con il suo operato alla guida delle Cherries. In Inghilterra si era già parlato di un possibile rinnovo contrattuale da 4 milioni di sterline a stagione, ma per il momento la trattativa non è stata avviata con lo stesso allenatore che ha preferito rimandare ogni discorso al mese di ottobre.