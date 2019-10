Bournemouth, idea Muriqi in caso di cessione di Wilson al Man United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle scorse settimane si era parlato dell'interessamento di diverse squadre italiane per Vedat Muriqi, attaccante kosovaro classe '94 attualmente in forza ai turchi del Fenerbahce: Fiorentina, Lazio e Napoli erano sulle tracce del giocatore, che adesso sarebbe nel mirino del Bournemouth: il club inglese starebbe sondando il terreno per non farsi trovare impreparato in vista di una cessione di Callum Wilson, obiettivo del Manchester United. Lo riporta il Daily Mirror.