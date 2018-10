Brasile, ex calciatore del Sao Paulo brutalmente ucciso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notizia sconvolgente che arriva dal Brasile. Daniel Freitas è stato trovato morto in un bosco a Sao Josè de Pinhais, nello Stato del Paraná. Aveva solo 24 anni. Evidenti segni di violenza sul corpo del ragazzo, con evidenti ferite da armi da taglio, profondi tagli sul collo e genitali recisi. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica della morte. Freitas ha vestito in passato le maglie di São Paulo, Cruzeiro, Botafogo e Coritiba,