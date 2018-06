Brasile, il ct Tite: "Real Madrid? Nessun contatto, è una bugia"

Il commissario tecnico del Brasile, Tite ha assolutamente negato contatti con il Real Madrid, che sta cercando un allenatore dopo l'addio di Zidane e avrebbe contattato anche il ct verdeoro: "Questo è un atteggiamento irrispettoso e una bugia. Non sono stato in contatto con nessuno e così il mio agente.

Sto facendo quello che mi piace e sono nel miglior posto possibile, sono in un posto in cui vorrebbe essere qualsiasi altro professionista. Do a questa panchina un enorme valore, ed è per questo che sono arrabbiato".