Brazao: "L'Albacete vuole vincere e crescere proprio come me"

© foto di Giacomo Iacobellis

Gabriel Brazao, portiere di proprietà dell'Inter recentemente passato in prestito all'Albacete (club di Segunda División spagnola), ha parlato così della sua nuova sfida in conferenza stampa: "Quando il mio agente mi ha inviato un messaggio per dirmi che avevo l'opportunità di giocare nell'Albacete, ho pensato molto al suo grande progetto, che mi piace tanto. L'Albacete vuole vincere e crescere così come me. È la ragione principale per cui sono arrivato. La cosa importante è giocare bene e vincere, perché vogliamo la promozione".