Chris Hughton, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a una domanda sulla possibile chiamata della Federazione irlandese per la panchina della Nazionale: "Non sono interessato a questo ruolo in questo momento. Quello che mi interessa è il lavoro che sto portando avanti qui. Ho un gruppo di giocatori che sta lavorando duramente per mantenere questa categoria e io sono concentrato solo su questo esattamente come loro".