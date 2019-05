© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un licenziamento a sorpresa, arrivato al termine di un campionato dove la sua squadra ha conquistato la salvezza. Chris Hughton, ex tecnico del Brighton, ha parlato per la prima volta dopo l'esonero: "Sono rimasto profondamente deluso e sorpreso da questa decisione. Mi sono goduto questi 4 anni e mezzo, in una squadra davvero speciale. Vorrei esprimere la mia gratitudine nei confronti del mio staff, dei giocatori, dei tifosi e di tutto coloro che lavorano per il club. Auguro ogni bene per il futuro".