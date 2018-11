Chris Hughton, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa anche del suo ex compagno al Tottenham Sol Campbell, nuovo allenatore del Macclesfield: "Sono molto felice di vedere un altro allenatore di colore che si affaccia al calcio inglese. Affronterà una sfida molto difficile. Sono contento per lui anche se sarà un lavoro duro subentrando in un club che non sta facendo molto bene. Non si può certo accusare Sol di non avere coraggio. Penso che si farà notare per le sue qualità, perché credo che abbia tutte le qualità per diventare un ottimo allenatore".