Brighton, Krul saluta il Newcastle: "Arrivato da ragazzo, me ne vado da uomo"

Tim Krul ha lasciato il Newcastle e si è accasato in prestito al Brighton. Questo il saluto su Twitter del portiere inglese ai suoi ormai ex tifosi: "Voglio dire grazie a tutti per il supporto nel corso di questi 11 anni. Voi ragazzi siete la base di questo club. E' stato un viaggio emozionante e indimenticabile. Sono arrivato al Newcastle da ragazzo a 17 anni e me ne vado da uomo con troppi ricordi da menzionare. Grazie per avermi adottato. Sono orgoglioso e onorato di aver servito questo straordinario club, sarete sempre nel mio cuore".