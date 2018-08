Brighton-Man United, le formazioni ufficiali: tornano Young e Martial

© foto di imago sportfotodienst

Alle 17 il Manchester United affronterà il Brighton in trasferta. Senza Sanchez che ha accusato un problema in allenamento, José Mourinho ha deciso a puntare su Anthony Martial al fianco di Mata e Lukaku. Pogba ancora capitano, nemmeno in panchina Darmian. Torna in difesa Young dopo aver recuperato dall'infortunio. Nel Brighton Murray guida l'attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BRIGHTON: Ryan, Montoya, Dunk, Duffy, Bong, Propper, Stephens, Gross, March, Knockaert, Murray.

MANCHESTER UNITED: De Gea, Young, Lindelof, Bailly, Shaw, Pereira, Fred, Pogba, Martial, Mata, Lukaku.