Brighton, Murray è come il vino: migliora con l'età

In Inghilterra si dedica ampio spazio sui media a un attaccante poco conosciuto, specialmente lontano dai confini dell'isola, come Glenn Murray del Brighton, protagonista nella vittoria della sua squadra contro il Manchester United nell'ultima di campionato. È stato infatti proprio il classe '83 a segnare il gol che ha sbloccato la gara con un pregevole tocco in area sul cross basso di un compagno. Per Murray, arrivato solo all'alba dei 30 anni nella massima serie inglese, un gol che sa di consacrazione dopo che nella passata stagione ha fatto segnare il suo record di marcature in Premier con 12 gol in 35 presenze (il massimo precedente era stato 7 in 17 con il Crystal Palace). Il paragone più azzeccato, e stravagante, è probabilmente quello del Mirror che nel decantare le lodi di Murray lo ha descritto come un buon vino che più invecchia più diventa buono e pregiato.