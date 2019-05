Brighton, per la panchina spunta anche il nome di Phil Neville

© foto di Giacomo Morini

Il Brighton, dopo l'esonero di Hughton, sta pensando a chi affidare la guida tecnica in vista della prossima stagione. In cima alla lista c'è l'attuale tecnico dello Swansea Potter, ma nelle ultime ore si sta facendo largo anche l'ipotesi che porta a Phil Neville, storico ex di Man United ed Everton, ora ct della Nazionale inglese femminile.