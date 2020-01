© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Brighton Graham Potter intervistato da Sky Sports News ha blindato l’attaccante Alireza Jahanbakhsh, salito agli onori della cronaca per la splendida rovesciata vincente contro il Chelsea nell’ultimo turno di campionato, spiegando di essere contendo della sua crescita e di voler puntare ancora su di lui: “Lo vedo ancora come un nostro giocatore, è uno con cui mi piace lavorare e voglio che continua a fare quello che sta facendo, lavorando sodo e migliorando ancora. - continua Potter – Sta conquistando sempre più minuti in campo e questa è la sua ricompensa. Sono felice di lui e spero che continui a lungo così”.