Brighton, Potter: "Lo United ha meritato la vittoria, ora c'è da ripartire"

© foto di Federico De Luca

Graham Potter, manager del Brighton, è intervenuto ai microfoni della BBC per analizzare il match contro il Manchester United: "Hanno meritato di vincere, se fai alcuni errori loro possono trasformare le azioni difensive in offensive in maniera molto rapida. I ragazzi hanno dato il massimo, ma a volte devi accettare il fatto di giocare contro una squadra migliore. Stiamo comunque avendo un buon periodo, ora dobbiamo prepararci per un'altra sfida difficile".