Queste le parole di Graham Potter, tecnico del Brighton capace di fermare sull’1-1 il Chelsea: “E’ un buon punto. Stavamo facendo una grande gara, vedevo una squadra coraggiosa: il pareggio è la giusta ricompensa per tutto l’impegno che ci abbiamo messo. E sono felicissimo per Jahanbakhsh: ha lavorato duramente, sapevo che entrando dalla panchina avrebbe avuto la freschezza e la brillantezza per cambiare la partita. Lo ha fatto segnando un gol bellissimo, è stato bravo in questi mesi perché ha avuto la pazienza di aspettare il suo momento. Dovremo ripartire da questa prestazione, così conquisteremo altri punti importanti”.