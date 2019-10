Brighton, Potter: "Primo gol fortunoso, sarei stato felice anche con l'1-0"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È un Graham Potter decisamente felice quello intervenuto nella conferenza stampa post-Brighton-Tottenham. Il manager dei biancazzurri, dal canto proprio, non ha nascosto né la propria soddisfazione per il 3-0 finale né tantomeno la fortunosa dinamica dell'1-0 parziale: Abbiamo avuto un po' di fortuna sul primo gol, mostrando grande personalità sul campo. Ci siamo coperti l'uno con l'altro, abbiamo difeso bene e sapevamo di doverlo fare vista la qualità che ci ritrovavamo contro. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, l'azione del primo gol è stata molto sfortunata per il Tottenham e non abbiamo fatto poi tanto in quel caso. Il calcio però è così - ammette il tecnico del Brighton -, certe volte è la tua giornata ed altre volte vai incontro a certi periodi come è capitato a noi nelle scorse settimane. Non vincevamo in casa da un po', siamo stati un po' sfortunati e quindi è stato grandioso far andar via i tifosi contenti. Abbiamo vinto 3-0, ma sarei stato abbastanza felice anche in caso di 1-0 o 2-0".