Bruges, Leko: "Vogliamo un risultato positivo, il Monaco ha qualità"

Queste le dichiarazioni di Ivan Leko, tecnico del Bruges, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Monaco. "Mi sento tranquillo come sempre, sappiamo che la Champions è la competizione migliore in Europa. Vogliamo fare di tutto per un risultato positivo. Sarà complicata, la qualità del Monaco è altissima e sono più forti di noi soprattutto a livello di nomi. Siamo contenti delle nostre qualità e non mi interessa quello che dicono i bookmakers. La squadra vuole giocare una bella partita".