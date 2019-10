Brugge, Clement: "Abbiamo dimostrato di meritarci la Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Brugge spregiudicato strappa un punto al Real Madrid, mantenendosi alle spalle gli spagnoli nel gruppo A di Champions. Non può che essere soddisfatto, dunque, il tecnico dei belgi, Philippe Clement: "Sono soddisfatto - ha dichiarato dopo il fischio finale -, ma avremmo potuto vincere. Il rosso a Vormer non è chiarissimo, ma posso essere soddisfatto dei ragazzi. Avevo chiesto loro di difendersi e di creare occasioni sfruttando gli spazi. Sono stati volenterosi e non si sono disuniti. È stata una bellissima esperienza, alla luce soprattutto del fatto che abbiamo molti giocatori giovani in rosa. È un buon punto, dopo il pareggio con il Galatasaray. Abbiamo dimostrato di esserci meritati un posto in Champions League".