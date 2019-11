Philippe Clement, tecnico del Brugge, ha analizzato nella consueta conferenza stampa della vigilia, il match di Champions League di domani in casa del Tottenham, valido per la quinta giornata della fase a gironi: "Siamo qui per giocarcela al massimo delle nostre possibilità - ha dichiarato l'allenatore -. Dovremo lavorare bene su ogni dettaglio perché in competizioni come queste fanno la differenza. In ogni singola partita. Vormer? Siamo dispiaciuti della sua assenza, domani ci mancherà. La sua presenza per noi però potrà essere importante anche da bordo campo. La classifica? Non dobbiamo guardarla, sia per il secondo o il terzo posto. Dobbiamo solo puntare ad ottenere il massimo dalla gara di domani".