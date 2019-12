© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Philippe Clement, allenatore del Club Brugge, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Real Madrid: "Il Real si presenterà qui con una squadra sperimentale? Ancora Zidane non mi ha chiamato per dirmi la formazione, ma ci stiamo preparando a qualsiasi soluzione. E' interessante affrontare una squadra che manderà in campo chi ha giocato meno. Una volta ho giocato contro il Barcellona e alla fine della partita scambiai la maglia con un calciatore che avrebbe permesso successivamente alla Spagna di vincere il Mondiale: era Iniesta".