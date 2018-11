Brugge, Leko: "Meritiamo di più. Sono ottimista per il Monaco"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Brugge, Ivan Leko, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco: "Abbiamo qualche infortunato ma allo stesso tempo abbastanza qualità per ottenere comunque un risultato positivo. E domani faremo il nostro calcio, abbiamo dimostrato in tre partite che il nostro è un buon calcio e che meritavamo più di un punto. Credo che potremo fare risultato e siamo consapevoli che qualsiasi risultato peggiore rispetto all'1-1 dell'andata complicherebbe la nostra corsa al terzo posto".