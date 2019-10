Brugge-PSG, le probabili formazioni: ballottaggio tra Mbappé e Sarabia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, questo l'obiettivo del PSG che in Belgio contro il Brugge punta dritto ai tre punti. Dopo la sbronza con il 3-0 rifilato al Real Madrid, è arrivata la vittoria di misura con il Galatasaray che proietta i parigini al primo posto del Gruppo A diventando l'unica squadra che ha collezionato la vittoria in due giornate. Un avversario indubbiamente meno dotato tecnicamente della formazione di Tuchel ma da non sottovalutare, il Brugge infatti si è recato senza timore al Santiago Bernabeu andando ad un passo dal colpo grosso contro il Real Madrid. Non solo Okereke per la formazione guidata in panchina da Clement, sugli scudi Emmanuel Dennis autore della doppietta che ha messo i brividi ai Blancos nell'ultimo turno. Il PSG continua a volare anche in campionato con il miglior Icardi, l'ex Inter è andato in gol sia in Champions contro il Galatasaray che in Ligue 1 nell'ultimo confronto contro il Nizza. Non sarà un match semplice per i parigini che comunque hanno tutte le carte in regola per conquistare il massimo della posta in palio.

COME ARRIVA IL BRUGGE - Dopo il Real Madrid è il turno del PSG, due incontri di grande spessore per la formazione belga che ha già fatto vivere una giornata quasi da incubo ai Blancos. Il tecnico Clement conferma nuovamente il 4-3-3, il bomber Emmanuel Dennis parte ancora leggermente favorito rispetto all'ex Spezia David Okereke. Tridente che sarà completato da Diatta e Tau. Davanti alla porta dell'ex Liverpool Mignolet spazio per la coppia centrale formata da Mechele e Deli mentre in mezzo al campo il fulcro del gioco sarà Rits con Vanaken e Diagne a dare qualità e quantità al reparto. Squalificato Vormer, parte dalla panchina invece Openda.

COME ARRIVA IL PSG - A caccia del terzo successo di fila in Champions League, tre punti che ipotecherebbero il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Tuchel dovrà affrontare questa sfida senza Neymar, infortunato il brasiliano che è risultato decisivo in campionato. Mancherà anche Gueye in mezzo al campo, occasione quindi nel centrocampo parigino per Ander Herrera con il brasiliano Marquinhos e l'italiano Marco Verratti. Navas confermato titolare, in difesa la coppia formata da Thiago Silva e Kimpembé con sugli esterni Meunier e Bernat. Qualche dubbio riguardo il reparto avanzato, Mauro Icardi e Angel Di Maria sicuri del posto mentre Mbappé, reduce da qualche problema fisico, parte leggermente favorito su Sarabia.