Bruno Fernandes: "Tottenham? Per ora voglio migliorare allo Sporting"

Bruno Fernandes è stato votato miglior giocatore del campioanto portoghese del 2019 secondo i lettori di O Jogo. La vecchia conoscenza del calcio italiano ha dribblato le voci di mercato. Su un eventuale futuro con Mourinho al Tottenham ha dichiarato: "Il mio desiderio per il 2020 è di continuare ad essere felice di fare ciò che amo di più, ossia giocare e farlo dove mi sento bene, dove mi sento a casa e dove si trova la mia famiglia". Per l'ex Samp il 2019 ha portato in dote 31 reti e 21 assist in 29 partite. Tempo di fare il grande salto? "Indipendentemente dal fatto che sia qui o altrove, l'importante è continuare a migliorare i miei numeri. Per ora i miei pensieri sono di migliorare questi numeri fino alla fine del campionato, fare più gol e assist possibili in modo che io possa aiutare lo Sporting a raggiungere i suoi obiettivi".