Due mosse, scrive il tabloid 'The Telegraph', hanno convinto Carlo Ancelotti ad accettare l'avventura all'Everton. Nelle prossime ore il tecnico emiliano, esonerato nove giorni fa dal Napoli, firmerà un contratto col club di Liverpool valido fino a giugno 2024 grazie anche alle rassicurazioni dell'azionista di maggioranza.

Farhad Moshiri ha detto ad Ancelotti che a gennaio avrà libertà di incidere sulle scelte di mercato e che l'ambizione dell'Everton - in questo momento 16esimo in classifica - è quella di entrare stabilmente tra le big six della Premier League. Ci saranno in futuro investimenti importanti per puntellare ulteriormente la rosa e l'intenzione è quella di far crescere il progetto con la guida di Ancelotti, che presto firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

