Clima tesissimo in casa Real Madrid, secondo quanto riportato da AS, quotidiano vicino alle vicende Merengues. Il presidente Florentino Perez, delusissimo dopo il ko con l'Ajax, avrebbe atteso i giocatori all'interno dello spogliatoio nel post partita contestandogli mancanza di dedizione alla causa, atteggiamenti 'vergognosi' e un eccesso di giorni liberi. Sentendo l'aggettivo 'vergognoso', si legge, il capitano Sergio Ramos avrebbe preso le difese della squadra accusando il club di una cattiva gestione e di scarsa pianificazione. Il diverbio sarebbe andato avanti a tal punto che lo stesso Ramos, accecato dalla rabbia, avrebbe addirittura detto al presidente "pagami e me ne vado", con tutta la rosa presente e testimone.