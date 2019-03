© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gigi Buffon, portiere del PSG, ha parlato a BT Sports: "Quando ero un ragazzo e giocavo al Parma, Ferguson mi ha seguito da vicino per due-tre anni e ha sempre inviato degli scout per osservarmi. All'epoca però, Parma era il mio mondo e non me la sentivo di lasciarlo. Più di recente invece, ho ricevuto una grande offerta dal Manchester City. Nel momento in cui hanno iniziato a costruire la squadra per vincere in Europa, mi hanno fatto una grande proposta perché volevano che fossi il primo grande colpo del nuovo corso, ma io volevo rimanere alla Juventus".